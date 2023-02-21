Из-за COVID-19 псковичам на февральских выходных советуют избегать толпы

11:03, 21 февраля 2023, ПАИ

В Псковской области продолжается рост заболеваемости COVID-19. На прошлой неделе зарегистрировано 296 случаев заражения коронавирусом, причем 46 человек были госпитализированы. Об этом сообщает региональный комитет по здравоохранению.

В регионе самый высокий уровень заболеваемости зафиксирован в Пскове – 200 случаев за неделю, среднеобластной уровень также превышен в Струго-Красненском, Невельском, Печорском и Порховском районах.

За неделю в четырёх районах области – Усвятском, Куньинском, Красногородском, Гдовском – не обнаружено ни одного случая заражения COVID-19.

«Впереди четыре выходных дня, рекомендуем отказаться от посещения мест с большим скоплением людей, лучше провести время с семьёй и на свежем воздухе. Физическая активность в сочетании с прогулкой на природе способствует укреплению иммунитета, причем даже в периоды холодов. Ежедневные прогулки улучшают работу сердца и сосудов, снижают артериальное давление, ускоряется обмен веществ, улучшается сон. Также не стоит забывать о вакцинации и ревакцинации от COVID-19, соблюдении масочного режима и об ответственном отношении к своему здоровью – при первых симптомах обращайтесь к врачу», – посоветовали в комитете.