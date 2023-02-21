40-летняя псковичка украла из магазина средства гигиены

11:19, 21 февраля 2023, ПАИ

Сотрудники Росгвардии задержали женщину, которая похитила средства гигиены из магазина на улице Труда в Пскове. Преступление произошло 20 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

Экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский», находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в магазине сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 40-летнюю женщину. Для дальнейшего разбирательства псковичку передали сотрудникам полиции.