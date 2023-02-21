40-летняя псковичка украла из магазина средства гигиены
Сотрудники Росгвардии задержали женщину, которая похитила средства гигиены из магазина на улице Труда в Пскове. Преступление произошло 20 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.
Экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский», находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в магазине сработала кнопка тревожной сигнализации.
Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 40-летнюю женщину. Для дальнейшего разбирательства псковичку передали сотрудникам полиции.
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