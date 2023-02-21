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Общество

В Псковской области вспоминают героически погибших в битве при Харсеное разведчиков

Сегодня, 21 февраля, – День памяти воинов-разведчиков, погибших в бою у села Харсеной в 2000 году, напомнил в своем Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Мы делаем всё необходимое, чтобы такие события хранились в памяти страны, были понятны молодому поколению, всегда оставались предметом изучения в школах», – отметил глава региона.

3 марта в Городском культурном центре Пскова пройдет концерт патриотического творчества «Родина ГероеV». Он посвящён памяти разведчиков 2-й отдельной бригады; воинов-десантников 6-й роты, погибших в Аргунском ущелье; военнослужащих, погибших в зоне проведения СВО. Вход свободный.

«Желаю жителям Псковской области мирного неба над головой, а нашему спецназу – успехов в службе, всегда выполнять поставленные задачи и возвращаться живыми», – написал Михаил Ведерников.

Напомним, наиболее трагическая страница истории псковского спецназа – битва при Харсеное. 21 февраля 2000 года бригада специального назначения вступила в бой с крупным отрядом боевиков в районе поселка Харсеной в Чечне. Несмотря на значительное численное превосходство противника, группа приняла бой и продержалась до подхода подкрепления. В этот день в бою погибли 33 человека, 25 из них – разведчики Псковской бригады спецназа ГРУ.

За мужество и героизм, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе, указом президента России капитану Михаилу Боченкову, капитану Александру Калинину и старшему лейтенанту Сергею Самойлову присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. Этим же указом главы государства остальные погибшие в бою разведчики награждены орденом Мужества посмертно.

С 2013 года дата 21 февраля в Псковской области отмечается как региональный День памяти воинов-разведчиков, погибших в бою. На гранитных досках памятника, расположенного на территории соединения, увековечены имена 227 бойцов. Они погибли при выполнении боевых задач в Афганистане и на Северном Кавказе.

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