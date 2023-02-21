Фальшивую купюру обнаружили в финучреждении Пскова

12:11, 21 февраля 2023, ПАИ

Фальшивую пятитысячную купюру обнаружили в финучреждении Пскова 20 февраля. Она изъята из оборота, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД по Псковской области.

По данным полиции, банкнота поступила в выручке одного из городских магазинов. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденного уголовного дела.

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность! – отметили в ведомстве. – Если вы обнаружили поддельную купюру либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, а также автотранспорт, если он используется, и незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции или позвоните по телефону 02».