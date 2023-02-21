Мошенники не смогли украсть миллион рублей у псковской пенсионерки

12:37, 21 февраля 2023, ПАИ

Телефонные мошенники не смогли обманным путём завладеть миллионом рублей жительницы Великих Лук. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Великолучанке 1936 года рождения позвонили неизвестные, которые сообщили, что ее соседка якобы совершила серьезное ДТП и теперь ей грозит уголовная ответственность. А для решения возникшей проблемы незнакомцы запросили у женщины миллион рублей.

Однако пенсионерка сумела переговорить с этой соседкой и выяснила, что с ней все в порядке. В результате никаких денег мошенники не получили. О случившемся пожилая женщина сообщила в полицию. Сейчас сотрудники полиции возбудили уголовное дело, все обстоятельства произошедшего выясняются.

Также ряд жителей Пскова, Великих Лук и Великолукского района поддались на уловки злоумышленников, в том числе когда те действовали под предлогами мнимого освобождения родственников собеседников от уголовной ответственности за ДТП, а также предотвращения попыток несанкционированного оформления на них кредитов. В итоге потерпевшие потеряли в общей сложности свыше 900 тысяч рублей. В настоящее время в рамках возбужденных уголовных дел проводится расследование, рассказали в ведомстве.