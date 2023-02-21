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Общество

Студенты ПсковГУ примерили на себя роль аналитиков Центробанка

Фото: ПсковГУ

Студенты-четверокурсники Института права, экономики и управления ПсковГУ приняли участие в деловой игре, организованной отделением Центрального банка. Мероприятие прошло в «Точке кипения» вуза. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского государственного университета.

Перед игрой все участники прослушали небольшой теоретической блок, в котором были раскрыты основные экономические понятия: инфляция, ключевая ставка, трансмиссионный механизм.

Затем студенческие команды в течение двух часов примеряли на себя роль аналитиков экономического подразделения Банка России и прошли путь от анализа экономической ситуации в стране до принятия решения по ключевой ставке на совете директоров Банка России.

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Студенты ПсковГУ примерили на себя роль аналитиков Центробанка

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