Школьница из Пскова победила во всероссийском конкурсе рисунков

12:43, 21 февраля 2023, ПАИ

Школьница из Пскова стала победительницей всероссийского конкурса рисунков «Морские млекопитающие Южных Курил». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городской библиотеке.

Первое место в этом конкурсе разделили три девочки: из Сахалинской области, Камчатского края и Псковской области. В их числе - десятилетняя читательница псковской Детской экологической библиотеки «Радуга» Мария Остаповец. Она занимается в школе-студии «Полосатый кот».

Всего на конкурс «Морские млекопитающие Южных Курил» было прислано 50 рисунков из разных регионов России.

В возрастной категории 10-14 лет второе место заняли сразу две юные художницы из Пскова: Ясмин Рузиева и Полина Дмитриева. А в возрастной группе от 15 до 18 лет второе и третье места тоже достались псковичкам: Анастасии Меньшиковой и Ульяне Митиной.