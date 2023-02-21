Более 100 дзюдоистов собрал турнир памяти Сергея Самойлова в Пскове

13:04, 21 февраля 2023, ПАИ

Дзюдоисты псковской спортивной школы «Бригантина» завоевали 20 медалей – шесть золотых, восемь серебряных и шесть бронзовых – на межрегиональном турнире памяти Героя России Сергея Самойлова, который проходил в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Соревнования проводились среди юношей 2009-2012 годов рождения. «Особым гостем турнира стала мама Героя России Татьяна Самойлова», — отметили в администрации.

В турнире приняли участие порядка 100 борцов из Пскова, Пушкиногорского, Опочецкого и Себежского районов, Великого Новгорода и Новгородской области.

Тренируются спортсмены из «Бригантины» под руководством тренеров Беги Нанскани, Сергея Дмитриева, Сергея Фомина и Сергея Кузнецова.