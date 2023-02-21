Псковские студенты приняли участие во всероссийской хоровой акции

13:16, 21 февраля 2023, ПАИ

Студенты и преподаватели Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова приняли участие во всероссийской хоровой акции по исполнению песни «Нам нужна одна победа». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в учебном заведении.

Запись песни состоялась в большом концертном зале Псковской областной филармонии. В акции прияли участие студенты специальностей «Музыкальное искусство эстрады» и «Этнохудожественное творчество».

Соло в песне «Нам нужна одна победа» исполнила заслуженная артистка РФ, преподаватель эстрадного вокала колледжа искусств Марина Курчавова.

Акция посвящена Дню защитника Отечества. Из записей, которые проводятся в эти дни в различных регионах России, будет подготовлен один видеоролик. Это будет всероссийское исполнение песни хоровыми коллективами страны, пояснили организаторы.

Видео представят на различных платформах в интернете, а также в эфире российских телеканалов 23 февраля.

Напомним, что песня Булата Окуджавы «Нам нужна одна победа» (также «Здесь птицы не поют» или «Десятый наш десантный батальон») была написана для художественного фильма Андрея Смирнова «Белорусский вокзал» в 1970 году.