Россияне смогут создать на «Госуслугах» безопасную почту для детей

13:09, 21 февраля 2023, ПАИ

Безопасную электронную почту для детей до 14 лет теперь можно создать через портал «Госуслуги», сообщило Минцифры России.

«Электронная почта нужна ребенку для учебы или общения, чтобы получать домашние задания или заходить на образовательные платформы», — следует из текста сообщения, передает агентство «Прайм».

В Минцифры отметили, что родители, регистрируя детей до 14 лет на портале «Госуслуги», получат возможность дополнительно создать им почту.

Согласно информации ведомства, «детская почта» будет автоматически блокировать спам и рекламу, а письма не из «белого списка» отправит на проверку родителям.

В релизе подчеркнули, что вход в аккаунт будет осуществляться через SMS-сообщение.