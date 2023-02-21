Путин: Никто из простых россиян не пожалел потерявших капиталы за рубежом

13:31, 21 февраля 2023, ПАИ

Образ Запада как тихой гавани оказался лишь призраком, фальшивкой, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию 21 февраля. Об этом пишет ТАСС.

Российских бизнесменов, хранивших средства на Западе, просто ограбили там, добавил он. Путин отметил, что сбылись его предупреждения о том, что российский бизнес на Западе «замучается пыль глотать».

«Никто из простых россиян не пожалел тех бизнесменов, кто потерял свои капиталы в зарубежных банках, лишился яхт и дворцов», - считает глава государства.

Путин назвал большой угрозой для страны, когда владельцы крупного бизнеса РФ зависят от зарубежных правительств. «Крупные бизнесмены РФ должны понять, что для Запада они останутся второсортными чужаками, титулы «графов, пэров и мэров» не помогут», - подчеркнул Путин.

Президент призвал предпринимателей быть со своей родиной, работать для соотечественников, за этим — будущее.