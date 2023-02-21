Двое жителей Печор отправятся в колонию за ограбление пенсионерки

15:00, 21 февраля 2023, ПАИ

Двое жителей Печор получили тюремные сроки за ограбление пенсионерки на улице Лесной в Печорах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

11 июля 2022 года подсудимые, находясь во дворе дома, расположенного на улице Лесной, совершили грабеж - они отобрали 16 000 рублей у 78-летней потерпевшей.

В суде обвиняемые объяснили, что перед нападением распивали спиртные напитки. Когда у собутыльников закончились алкоголь и деньги, они решили попросить в долг у потерпевшей, которая ранее уже одалживала деньги, но та им отказала. Из-за этого один из подсудимых стал силой вытаскивать из кармана куртки женщины деньги, а второй зажимал ей рот рукой, чтобы она не кричала.

С похищенным они скрылись с места преступления, однако неравнодушному гражданину, который в этот момент проходил мимо, удалось догнать злоумышленников и вернуть потерпевшей похищенные деньги, говорится в сообщении.

Суд по совокупности с ранее постановленными приговорами в отношении указанных лиц окончательно назначил одному из мужчин наказание в виде лишения свободы на срок 3 года колонии особого режима, второму - 5 лет общего режима.