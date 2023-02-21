Защиту занесенных в Красную книгу биоресурсов усилят в СЗФО

15:07, 21 февраля 2023, ПАИ

Росрыболовство и Росприроднадзор совместно будут охранять на Северо-Западе водные биоресурсы, занесённые в Красную книгу России. Мероприятие в рамках межведомственного взаимодействия состоялось в Пскове 15 февраля, сообщается в группе Северо-Западного теруправления Росрыболовства в соцсети «ВКонтакте».

Заместитель руководителя Северо-Западного территориального управления Росрыболовства Виктор Игнатьев и начальник отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области Юрий Федоров приняли участие в совещании под председательством заместителя руководителя ведомства Геннадия Полоцкого. На нем были рассмотрены вопросы организации взаимодействия при проведении мероприятий по охране водных биоресурсов, занесённых в Красную книгу РФ.

В ходе совещания достигнута договорённость о совместных выездных обследованиях акваторий водных объектов Псковской области.