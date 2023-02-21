Еще один житель Псковской области умер от COVID-19

15:55, 21 февраля 2023, ПАИ

Еще один житель Псковской области скончался от COVID-19. Летальный случай был зафиксирован 20 февраля. Таким образом, общее число умерших достигло 1965 человек, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Всего за сутки коронавирусом в регионе заразились 49 человек (всего - 126 849), выздоровело 63 пациента (всего - 124 465).

В Пскове зарегистрировано 28 новых случаев COVID-19, в Великих Луках, Бежаницком, Великолукском, Новосокольническом, Палкинском районах - по одному, в Опочецком, Пустошкинском, Пыталовском - по два, в Порховском и Невельском районах - по три, в Псковском районе - четыре.