Городские автобусы на время исчезли с онлайн-карт в Пскове

17:28, 21 февраля 2023, ПАИ

Жители Пскова заметили, что с карт системы онлайн-наблюдения пропал ряд автобусов. О причинах неполадок сообщила «Комсомольская правда в Пскове» со ссылкой на исполняющего обязанности председателя комитета по транспортному и дорожному хозяйству Станислава Стармолотова.

«Велись технические работы по заведению в систему контроля дополнительных транспортных средств. На период проведения работ ранее заведенные в систему автобусы также не отображаются. Всё функционирует в штатном режиме», – сообщил Станислав Стармолотов.

Наиболее долго проблемы наблюдались с автобусами № 19, 6 и другими. В настоящий момент флажки практически всех автобусов вернулись на свои места и передвигаются согласно курсированию автобусов по маршрутам.