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Общество

Городские автобусы на время исчезли с онлайн-карт в Пскове

Жители Пскова заметили, что с карт системы онлайн-наблюдения пропал ряд автобусов. О причинах неполадок сообщила «Комсомольская правда в Пскове» со ссылкой на исполняющего обязанности председателя комитета по транспортному и дорожному хозяйству Станислава Стармолотова.

«Велись технические работы по заведению в систему контроля дополнительных транспортных средств. На период проведения работ ранее заведенные в систему автобусы также не отображаются. Всё функционирует в штатном режиме», – сообщил Станислав Стармолотов.

Наиболее долго проблемы наблюдались с автобусами № 19, 6 и другими.  В настоящий момент флажки практически всех автобусов вернулись на свои места и передвигаются согласно курсированию автобусов по маршрутам.

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