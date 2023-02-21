Пять лет тюрьмы грозит поджигателю салона красоты в Псковском районе

16:08, 21 февраля 2023, ПАИ

Пять лет тюрьмы грозит 37-летнему поджигателю салона красоты в Псковском районе, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре района.

В феврале прошлого года пскович облил легковоспламеняющейся жидкостью входную дверь и стены салона красоты и фитнеса WOW Gym&Beauty на улице Никольской в деревне Родина, поджег их и скрылся с места преступления. Позже огонь потух. Если бы умысел был доведен до конца, владельцу салона мог быть причинен ущерб на 7 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.