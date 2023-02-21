Россельхозбанк научил нейросеть составлять карьерные маршруты

16:28, 21 февраля 2023, ПАИ

Россельхозбанк на цифровой платформе «Я в Агро» запускает инновационный сервис «Карьерный навигатор». Это нейросеть, которая с помощью технологии машинного обучения поможет сформировать индивидуальный маршрут профессионального развития на оптимальных должностях. Инструмент внедряется совместно с лидером карьерного акселератора Россельхозбанка.

Сервис на основе искусственного интеллекта «Карьерный навигатор» обучается на тысячах резюме студентов, начинающих специалистов и сотрудников с опытом работы в сфере АПК. На основе полученных и проанализированных данных нейросеть формирует подсказки для соискателей о том, какое образование, книги, ресурсы, курсы и стажировки могут помочь им развиваться в определенном профессиональном направлении, сообщили в пресс-службе банка.

Нейросеть учитывает текущее карьерное положение пользователя платформы и выстраивает карьерный маршрут с учетом конечного результата. Например, сотруднику, работающему на должности помощника агронома и желающему стать научным сотрудником в аграрной сфере, «Карьерный навигатор» покажет основные точки, через которые придется пройти. Они будут предложены с учетом карьерного развития тех, кто уже прошел подобный путь. Таким образом, сервис будет полезен как выпускникам школ и вузов, так и молодым специалистам.

Также сервис покажет, какие пути могут привести к получению желаемой должности – это позволяет найти наиболее подходящий для себя вариант. Еще одно направление – поиск смежных специальностей. «Карьерный навигатор» подскажет, какие профессии наиболее близки к профессии мечты – это также расширяет горизонты поиска.

Чтобы воспользоваться помощью «Карьерного навигатора», нужно заполнить резюме на портале «Я в Агро». После этого карьерный трек человека будет выстроен с учетом загруженных в резюме данных. Индивидуальная стратегия развития рассчитывается на годы вперед и предлагает четкую цель, подборку полезных книг, видео, курсов и подходящих вакансий. Вся нужная информация обрабатывается и фильтруется на основе больших данных с помощью математических методов.

Разработчик «Карьерного навигатора» - Иван Порядин, выпускник МГТУ им. Н. Э. Баумана, участник конкурса «Студенческий стартап» от Фонда содействия инновациям (2022 год) и акселератора студенческих стартапов от Россельхозбанка. Идея сервиса возникла у него, когда он понял, что сам не имеет долгосрочной стратегии карьерного роста. В планах команды сервиса – разработка личного кабинета работодателя, механизма рекомендаций, привлечение пользователей и поиск новых партнеров.

«Россельхозбанк видит свою миссию в приложении фундаментальных усилий для развития сельского хозяйства. Чтобы это развитие не сбавляло динамики и было успешным, отрасли жизненно необходимы свежие – и при этом квалифицированные – кадры. Каждый год сотни тысяч абитуриентов принимают решение о том, как строить своё будущее, а молодые специалисты хотят продолжать развиваться, повышая свою квалификацию. По этим причинам мы обратили внимание на «Карьерный навигатор». Ценность новой разработки сложно переоценить – это оптимальное использование перспективного направления нейросетей, приносящее пользу всем: и студентам, и специалистам, которые хотят продолжить своё карьерное развитие. И в том числе работодателям – сервис может помочь им в поиске качественных кадров», – прокомментировала директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.