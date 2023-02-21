Память погибших воинов увековечили в Плюсской школе

17:29, 21 февраля 2023, ПАИ

Память защитников Родины, которые служили в армии РФ и героически погибли при исполнении воинского долга, увековечили в Плюсской средней школе, пишет газета «Плюсский край».

В конце января 1995 года Александра Скворцова смертельно ранили в ожесточённой схватке с боевиками в Грозном. Александр Сулимов принимал участие в ликвидации бандгруппы Гелеева у села Комсомольское. Вынося раненых товарищей к бронетехнике, он получил смертельное ранение от разорвавшейся рядом гранаты. Виктор Садонкин погиб в мае прошлого года во время специальной военной операции.

Все бойцы награждены орденами Мужества посмертно.