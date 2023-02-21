Псковичи приютили котов из Донецка

17:18, 21 февраля 2023, ПАИ

Три кота из Донецка обрели новый дом в Пскове. Животные были доставлены сюда на поезде. Об этом Псковскому агентству информации сообщила волонтер из Донецка Екатерина Миланова.

«Люди погибают, уезжают... И остаётся сейчас на улицах очень много домашних животных, которые не приспособлены к жизни в таких условиях. В силу своих возможностей пытаемся помочь, лечить, стерилизовать хвостиков и, конечно, пристраивать в новые семьи», - рассказала Екатерина Миланова.

Она также рассказала, что животных сначала доставили на машине в Москву, а оттуда на поезде - в Псков.