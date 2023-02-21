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Общество

МЧС предупреждает псковичей о сильном тумане

Туман с видимостью 500 метров и менее ожидается в Псковской области предстоящей ночью и утром 22 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе  управления МЧС России по региону.  

Рекомендации для населения при тумане: 

- При движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Большинство дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана происходит с движущимся впереди транспортным средством. 

- Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние – целесообразно увеличить обычную дистанцию. Во всех случаях скорость движения в тумане должна быть ниже скорости при ясной погоде. При выборе скорости необходимо исходить из возможности остановки автомобиля в пределах видимости. 

- Следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно. Необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади вас. 

Сотрудники напоминают, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать 112 или 101. 

Ранее сообщалось, что 22 февраля температура воздуха в Псковской области опустится до -23 градусов.

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