Пансионат на берегу Псковского озера предлагает гостям активный досуг

17:09, 22 февраля 2023, ПАИ

Радушный прием, заботливое отношение и возможности полноценного отдыха и оздоровления ждут вас в пансионате «Кривск» Банка России. Расположенная на берегу Псковского озера среди сосен и можжевельника здравница предлагает своим гостям максимум комфорта и активный досуг.

Пансионат расположен в 30 км от Пскова на площади более 36 га. Большая территория пансионата располагает к пешим прогулкам, а также на территории большое количество спортивных площадок, позволяющих заниматься всеми видами спорта, уличные тренажеры на разные группы мышц, воркаут-комплекс для силовых тренировок, а для любителей ярких впечатлений – веревочный парк!

В спортивно-оздоровительном комплексе работают бассейн с аквагорками и зоной гидромассажа, тренажерный зал с профессиональным оборудованием, зал для игровых видов спорта и зал для занятий ЛФК, пилатесом, йогой и другими фитнес-направлениями.

Зимой можно замечательно провести время на лыжах, летом к услугам гостей велосипедные прогулки по лесному массиву и окрестностям пансионата.

Для гостей разработано три маршрута терренкура по территории пансионата, а в настоящее время они дополнены новой Тропой здоровья вдоль побережья Псковского озера. По всем маршрутам можно прогуляться самостоятельно либо посетив уроки скандинавской ходьбы.

И конечно, оздоровлению и прекрасному настроению способствует трёхразовое питание по системе «шведский стол». Разнообразное меню, выпечка по старинным рецептам, хлеб собственного производства – питание в пансионате не только полезное, но и очень вкусное!

Отдых в пансионате «Кривск» – это максимум комфорта и высокое качество услуг.

Пансионат является площадкой для проведения культурных и спортивных мероприятий.

Традиционно проходит Международная парусная регата – красивое и зрелищное соревнование на Псковском озере.

А в январе 2022 года пансионат «Кривск» принимал участников Зимнего кубка Председателя Банка России по хоккею! На турнир приехали 108 сотрудников Банка России и болельщики команд из 5 регионов!

Во время отдыха в пансионате гости принимают активное участие в различных мероприятиях отдела культурно-массовой и спортивной работы. В программу включены такие мероприятия, как: турниры по настольному теннису, бадминтону, городошному спорту, дартсу, матчи по волейболу и мини-футболу, интерактивная игра «Лазертаг», «Веселые шашки», «Молодецкие забавы», «Веселые старты». В пансионате есть всё необходимое, чтобы научиться играть в большой теннис и бильярд.

Ежедневно для гостей проходят развлекательные интерактивы, мастер-классы, настольные игры, квесты, программы и дискотеки. Особый интерес у гостей вызывают концерты с номерами художественной самодеятельности сотрудников пансионата и приглашенных артистов из Пскова!

Благодарим всех гостей за положительные эмоции и доброжелательные отзывы! Двери пансионата всегда открыты для вас!

Приезжайте в «Кривск»!

Источник: пансионат «Кривск» Банка России

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