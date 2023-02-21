«Народное признание — 2022»: лидеры номинаций рассказали о своём пути к победе

18:46, 21 февраля 2023, ПАИ

Обладатели наград общественной премии Псковской области «Народное признание - 2022» рассказали о том, какие эмоции они испытали, возглавив рейтинг в номинации, и кому они посвятили свою победу.

Владелица гостевого дома для людей с ограниченными возможностями «Ласточкин сад», обладательница статуэтки общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022» в номинации «Бизнесмен года» Анастасия Князькова:

- Отправляясь на церемонию, я настраивалась на то, чтобы просто посмотреть на великих людей и их достижения и порадоваться за всех. Считаю, что нужно как можно больше говорить про позитивные изменения, про что-то доброе, светлое, красивое и радоваться вместе тому, что это происходит. Прямо как сейчас на церемонии!

Когда награда уже оказалась в руках, меня переполнили чувства волнения, ответственности и конечно же большое желание идти дальше. Я благодарна людям, которые оценили тот небольшой вклад, который я внесла в развитие региона в плане работы с людьми с инвалидностью. В этом мне очень много помогало государство, существенной была и грантовая поддержка. Очень важным для меня было участие в форумах, таких как «Территория ритма». Именно «Территории ритма» я посвящаю свою победу.

Врачи из Псковской области, которые побывали в командировке в подшефном Бериславском районе, - Леонид Солонухин, Константин Рагозин, Алексей Андреев, Сергей Ильяшенко и Сергей Калашников стали обладателями не только статуэтки общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022» в номинации «Признание», но и приза зрительских симпатий.

Главный врач, врач - анестезиолог-реаниматолог Пушкиногорской больницы Леонид Солонухин:

- Любой врач рождён для того, чтобы спасать жизни. Но быть хорошим врачом сложно. Хотя и на сцене находиться было не просто. Пожалуй, здесь я волновался больше, чем в командировке. Когда мы были там, у нас и мыслей не возникало, что будет такая оценка, – мы просто работали. Искренне благодарен псковичам за их отношение. Раз наш труд за лентой был так оценен, значит мы действительно делали очень важное, нужное для людей дело. И мы этому очень рады!

Заведующий гинекологическим отделением ГБУЗ «Псковская областная клиническая больница» Сергей Ильяшенко:

- Идея стать врачом меня посетила незадолго до выпускных экзаменов в школе. Не иначе как Господь указал. В нашей профессии крайне сложно, выкладываясь до конца в деле спасения пациентов, снова находить силы, чтобы возвращаться к этому важному и нужному делу.

Сейчас испытываю огромное чувство гордости за наш народ! Спасибо большое за то, что оказали нам такое доверие. Наши коллеги опять в командировке в зоне проведения специальной военной операции. Пишут, спрашивают, как всё прошло. Непременно напишем им обо всём. Эмоций просто выше крыши!

Житель посёлка Идрица, глава Союза ветеранов, краевед, обладатель статуэтки общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022» в номинации «Событие» Владимир Спиридонов:

- Сегодня я здесь, потому что представляю Идрицу и весь Себежский район в связи со знаковым событием – открытием в нашем родном посёлке мемориала «Знамя Победы», посвященного воинам 150-й Идрицкой дивизии и Знамени Победы.

Участие в конкурсе - это очень волнительное событие, а номинация в премии для нас и великая честь, и осознание того, что мы - народ, который помнит и любит свою историю, который хочет знать прошлое во всем его многообразии. Мы помним и чтим героев, которые дали нам возможность жить под мирным небом и сейчас находиться в этом прекрасном зале.

Инспекторы ДПС Александр Никонов и Никита Чуваков, обладатели общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022» в номинации «Защита» за спасение мужчины при пожаре в Пскове.

Старший инспектор взвода ДПС № 2 отдельной роты ДПС ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Александр Никонов:

- На самом деле очень ощутима поддержка жителей Псковской области. Мы им очень благодарны за оказанное нам доверие стать победителями в данной номинации, за голоса, которые они нам отдали. И сегодня мы действительно испытываем радость потому, что приносим пользу людям, и они это ценят.

Инспектор взвода ДПС № 2 отдельной роты ДПС ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Никита Чуваков:

- Победа - это, конечно же, радость. И мы хотим её разделить с нашими коллегами, которые также были номинированы на эту премию и тоже достойны, ведь мы все делали благое дело.

Ветеран боевых действий, руководитель музыкального военно-патриотического коллектива «Память» при Союзе десантников Псковской области Алексей Скачков, обладатель общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022» в номинации «Талант»:

- На самом деле такого рода мероприятия серьёзно вдохновляют на дальнейшее саморазвитие, продвижение как в творчестве, так и в спорте, общественной деятельности. Рамки развития на самом деле безграничны.

Сейчас испытываю огромную гордость и за себя, и за тех людей, которые меня поддерживали. Честно говоря, пока ожидал вердикта, думал, что сердце выпрыгнет из груди. А теперь испытываю восторг и гордость. Отдельная благодарность моей любимой супруге. Она выдвинула меня на эту номинацию, а я хочу посвятить победу ей. Вместе мы всё победим!

Заместитель председателя Федерации зимнего плавания Псковской области Евгений Беляков, обладатель статуэтки общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022» в номинации «Рекорд»:

- Было волнительно, немного неожиданно и радостно. Радостно от того, что стремление федерации развить этот вид спорта в нашем регионе заметили. А ведь наш путь к победе был достаточно длительным. Начиналось всё на любительском уровне. С каждым годом обычные занятия по закаливанию перерастали в заплывы, потом стали ездить на соревнования и в конце концов пришли к тому, что основали в нашем городе свою федерацию. А теперь уже собираемся проводить соревнования в нашем регионе, приглашать сюда участников со всей России. Тем более что наш город достаточно живописный. Есть у меня такая мечта: провести заплыв на фоне нашего Кремля.

Обладательница общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022» в номинации «Инициатива», автор профориентационного проекта «Моя профессия - скорая помощь» Алия Муканова:

- Я считаю, что эта награда всех работников скорой помощи, поскольку у медиков очень сложная и ответственная работа. Будучи на передовой во времена ковида, они не раз доказали, что медики - самые смелые и ответственные люди. Проектом «Моя профессия - скорая помощь» мы хотим показать молодым людям, что на скорой помощи работать очень круто. У нас молодой коллектив, все специалисты - люди энергичные, все работают по призванию. И мы хотели бы показать, что работать в нашей команде классно»!

Обладательницами общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022» в номинации «Поступок» стали 13-летняя София Холодцова из Псковского района, которая спасла при пожаре своих семерых братьев, и студентка индустриально-педагогического колледжа Опочки Татьяна Пахоменкова, вытащившая из реки Великой тонувшего мальчика:

- Однажды осенью 2022 года я услышала крики, направилась к мосту и спасла мальчика. Это произошло как-то само собой, мне даже сложно описать... Потом об этом все узнали, и теперь я отмечена премией.

Мама юной героини Анна:

- Я испытываю большую гордость и восхищаюсь её действиями. Потому что в наше время, наверное, не каждый взрослый пошёл бы на такой поступок. Поэтому я очень горжусь своей дочерью.

Директор лесного питомника «Экополис» в Дедовичском районе Мария Калиниченко. Питомник завоевал статуэтку общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022» в номинации «Наша марка».

- Для нас большая честь присутствовать на этом мероприятии, войти в тройку финалистов и тем более стать победителем этой номинации. Эмоции переполняют, мы очень счастливы.

К победе мы шли постепенно, каждый день выполняя свою работу. Так, ежегодно мы сажаем более трёх миллионов сеянцев. Соответственно на текущий момент мы вырастили более 18 миллионов маленьких ёлочек и сосен. И я думаю, это один из факторов, который привёл нас к этой победе. От лица нашего небольшого, но очень дружного коллектива лесного питомника «Экополис» выражаю свою благодарность за «Народное признание». Счастью нет предела!

Заведующая струго-красненским детсадом № 2045/3 Министерства обороны РФ Ольга Чуняева. Проект «Дошколята - друзья и защитники природы» удостоен общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022» в номинации «Экомышление».

- Сейчас, перебарывая волнение, могу сказать, что для нас это была ожидаемая неожиданность. Мы были уверены в результатах голосования, потому что за нами наши партнёры – коллективы детских садов от Дальнего Востока и Крыма до Донецкой республики.

Мы очень рады тому, что дошкольное образование признали на такой престижной премии. Это не только наша победа, это победа всех дошкольных учреждений. Потому что мы все вкладываем в наших маленьких детей тот стержень, который даст им возможность в будущем стать великими людьми. Именно из них вырастут наши будущие президенты, лидеры, руководители и просто хорошие, добрые люди.

Лидер псковского регионального общественного движения Street Workout Pskov Виталий Дидыч, обладатель статуэтки общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022» в номинации «Открытие», как производитель воркаут-площадок под брендом Beast компании ООО «КВ-Энерго».

- Мы очень рады, что вместе с нашими партнёрами по производству воркаут-площадок нам удалось завоевать общественную премию «Народное признание». При поддержке губернатора и правительства Псковской области уже построено более 250 таких площадок по всем муниципалитетам Псковской области. И мы будем реализовывать ещё более интересные проекты.

Наше спортивное движение проводит соревнования и мастер-классы от районного до мирового уровня. Мы рассказываем ребятам, что такое здоровый образ жизни и как правильно его вести. Мы развиваем нашу молодёжь как в спортивном формате, так и в патриотическом. Поэтому мы здесь на своём месте. Мы приносим нашему региону большую пользу.

Директор сети кафе «Миша» в Пскове Михаил Пасько, обладатель статуэтки общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022» в номинации «Сервис»:

- Не ожидали, что мы победим, хотя участвовали в нескольких номинациях. Большое спасибо всем гостям и жителям города, благодаря которым нас отметили премией «Народное признание». Огромная благодарность также коллегам, всем, кто нам помогает на протяжении нашего большого пути. Дальше будем стараться улучшать сервис, работать на благо нашего региона и гостей, которые к нам приезжают. Надеемся, что посетителей у нас станет ещё больше, ведь наше кафе доступное и действительно народное.