«Псковпассажиравтотранс» сообщил об изменениях в работе городского автотранспорта
«Псковпассажиравтотранс» сообщает об изменениях в графике движения городского общественного транспорта: 22 февраля и 7 марта оно будет осуществляться по расписанию рабочего дня, с 23 по 26 февраля и 8 марта — по расписанию выходного дня.
25 февраля движение автобусов по маршрутам в садоводческие товарищества осуществляется по действующему в зимний период расписанию.
Движение автобусов будет осуществляться:
– 22 февраля — по расписанию пятницы (учебные дни), за исключением маршрутов № 126 ул. Рокоссовского – Старый Изборск и № 106 Старый Изборск – Лавры, движение по которым не будет осуществляться;
– 23–25 февраля — по расписаниям субботы (каникулярные дни), за исключением следующих маршрутов:
- № 104 Псков – Кирово – Красные Пруды, № 114 ул. Рокоссовского – Б. Дуга, № 121 Замошье – Торошино, № 245 Псков – Мелетово, движение автобусов по которым 23–24 февраля будет осуществляться по расписаниям действующих дней недели (каникулярные дни);
- № 105 Псков – Назимово – Хрячова Гора, движение по которому 23 февраля будет осуществляться по расписанию четверга, 24 февраля — закрыто, 25 февраля — по расписанию субботы;
- № 106 Псков – Рябово 23–24 февраля — по расписанию воскресенья;
- № 126 ул. Рокоссовского – Старый Изборск и № 106 Старый Изборск – Лавры 24 февраля — по расписанию пятницы;
- № 123 Палкино – Локно – Псков, № 145 Палкино – Качаново, № 145А Палкино – Родовое – Качаново, № 213 Псков – Гверздонь ч/з Верхолино, № 214 Псков – Гверздонь ч/з Серёдку, движение автобусов по которым 24 февраля будет закрыто, 26 февраля — по расписанию воскресенья.
- рейс маршрута № 317А Дуловка – Палкино с отправлением из Палкино в 18:25 будет осуществляться 22 и 26 февраля,
– 7 марта — по расписанию вторника, 8 марта — по расписанию субботы (каникулярные дни).
Движение автобусов на междугородних перевозках будет осуществляться:
– 22 февраля — по расписанию пятницы,
– 23–25 февраля — по расписанию субботы,
– 24 февраля будет организовано движение автобусов по маршрутам № 516 Псков – Самолва и № 511 Псков – Хредино по расписанию пятницы,
– 25 февраля будет организовано движение автобуса по маршруту № 515 Псков – Подсевы – Верхний Мост – Деменино,
– 26 февраля — по расписанию воскресенья,
– 26 февраля будет организовано движение автобуса по маршруту № 516 Псков – Самолва, № 511 Псков – Хредино, № 515 Псков – Подсевы – Верхний Мост – Деменино,
– 7 марта — по расписанию вторника,
– 8 марта — по расписанию среды.