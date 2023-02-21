«Псковпассажиравтотранс» сообщил об изменениях в работе городского автотранспорта

18:18, 21 февраля 2023, ПАИ

«Псковпассажиравтотранс» сообщает об изменениях в графике движения городского общественного транспорта: 22 февраля и 7 марта оно будет осуществляться по расписанию рабочего дня, с 23 по 26 февраля и 8 марта — по расписанию выходного дня.

25 февраля движение автобусов по маршрутам в садоводческие товарищества осуществляется по действующему в зимний период расписанию.

Движение автобусов будет осуществляться:

– 22 февраля — по расписанию пятницы (учебные дни), за исключением маршрутов № 126 ул. Рокоссовского – Старый Изборск и № 106 Старый Изборск – Лавры, движение по которым не будет осуществляться;

– 23–25 февраля — по расписаниям субботы (каникулярные дни), за исключением следующих маршрутов:

№ 104 Псков – Кирово – Красные Пруды, № 114 ул. Рокоссовского – Б. Дуга, № 121 Замошье – Торошино, № 245 Псков – Мелетово, движение автобусов по которым 23–24 февраля будет осуществляться по расписаниям действующих дней недели (каникулярные дни);

№ 105 Псков – Назимово – Хрячова Гора, движение по которому 23 февраля будет осуществляться по расписанию четверга, 24 февраля — закрыто, 25 февраля — по расписанию субботы;

№ 106 Псков – Рябово 23–24 февраля — по расписанию воскресенья;

№ 126 ул. Рокоссовского – Старый Изборск и № 106 Старый Изборск – Лавры 24 февраля — по расписанию пятницы;

№ 123 Палкино – Локно – Псков, № 145 Палкино – Качаново, № 145А Палкино – Родовое – Качаново, № 213 Псков – Гверздонь ч/з Верхолино, № 214 Псков – Гверздонь ч/з Серёдку, движение автобусов по которым 24 февраля будет закрыто, 26 февраля — по расписанию воскресенья.

рейс маршрута № 317А Дуловка – Палкино с отправлением из Палкино в 18:25 будет осуществляться 22 и 26 февраля,

– 7 марта — по расписанию вторника, 8 марта — по расписанию субботы (каникулярные дни).

Движение автобусов на междугородних перевозках будет осуществляться:

– 22 февраля — по расписанию пятницы,

– 23–25 февраля — по расписанию субботы,

– 24 февраля будет организовано движение автобусов по маршрутам № 516 Псков – Самолва и № 511 Псков – Хредино по расписанию пятницы,

– 25 февраля будет организовано движение автобуса по маршруту № 515 Псков – Подсевы – Верхний Мост – Деменино,

– 26 февраля — по расписанию воскресенья,

– 26 февраля будет организовано движение автобуса по маршруту № 516 Псков – Самолва, № 511 Псков – Хредино, № 515 Псков – Подсевы – Верхний Мост – Деменино,

– 7 марта — по расписанию вторника,

– 8 марта — по расписанию среды.