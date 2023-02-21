Псковская область вошла в маршрут туристического поезда Минобороны по Русскому Северу

20:00, 21 февраля 2023, ПАИ

РЖД совместно с Минобороны России запустили в рамках проекта «Своих не бросаем» специальные рейсы туристического поезда по Русскому Северу, сообщили журналистам РИА Новости во вторник в военном ведомстве. Псковская область оказалась в программе посещения.

«В шестидневные путешествия по железной дороге отправятся военнослужащие, получившие ранения, члены их семей и члены семей военнослужащих, погибших в ходе выполнения задач специальной военной операции, — всего 750 человек», — сказали в Минобороны РФ.

Предполагаются три туристических рейса, которые отправятся из Москвы и проследуют через горный парк Рускеала, Сортавалу, Псков, Санкт-Петербург и Вологду. Первый специальный рейс отправился во вторник с Ленинградского вокзала Москвы. Следующие рейсы назначены на 28 февраля и 7 марта 2023 года.

Как рассказали в ведомстве, поездки пройдут в формате «поезд-отель», в их программу включены экскурсии в каждом городе, остановки. Пассажиры поезда посетят популярные туристические центры и познакомятся с их историей, культурой, памятниками архитектуры и искусства. В Республике Карелия туристы изучат Мраморный каньон в горном парке Рускеала и «малую архитектурную энциклопедию» в Сортавале, в Псковской области в её столице отправятся в Псковский кремль, а затем в Изборскую крепость, в Санкт-Петербурге увидят Петропавловскую крепость, погрузятся в историю российских железных дорог и Витебского вокзала, прогуляются по Государственному музею-заповеднику «Царское Село» в Пушкине, а в Вологде узнают, почему её называют резной, масляной, кружевной, и насладятся представлением в одном из городских театров.

«Русский Север» стал уже третьим маршрутом, по которому в рамках социально-патриотического проекта «Своих не бросаем!» военнослужащие и члены их семей путешествуют по России поездом. Ранее в октябре 2022 года состоялось два рейса поезда «Жемчужина Кавказа», а перед Новым годом был запущен маршрут к Деду Морозу до Великого Устюга. Всего в рамках проекта путешествия совершили уже 1 500 человек.