Михаил Прохоренко запечатлел на снимке Венеру, Юпитер и Луну
Псковский астроном-любитель Михаил Прохоренко в социальных сетях разместил очередное фото звёздного неба, на котором удалось запечатлеть Венеру, Юпитер и Луну.
«Венера, Юпитер и серп растущей Луны над Псковом. Так славно небесные тела подсвечиваются зашедшим за горизонт Солнцем, что на снимке видны даже два спутника Юпитера, изображения которых слились в одну точку рядышком с планетой-гигантом», — гласит текст автора под фотографией.
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