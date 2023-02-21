Михаил Прохоренко запечатлел на снимке Венеру, Юпитер и Луну

20:17, 21 февраля 2023, ПАИ

Псковский астроном-любитель Михаил Прохоренко в социальных сетях разместил очередное фото звёздного неба, на котором удалось запечатлеть Венеру, Юпитер и Луну.

«Венера, Юпитер и серп растущей Луны над Псковом. Так славно небесные тела подсвечиваются зашедшим за горизонт Солнцем, что на снимке видны даже два спутника Юпитера, изображения которых слились в одну точку рядышком с планетой-гигантом», — гласит текст автора под фотографией.