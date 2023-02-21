МЧС предупредило псковичей о возможном тумане
МЧС России по Псковской области уведомляет жителей Псковской области о неблагоприятных погодных условиях.
Ночью и утром 22 февраля в Псковской области ожидается туман с видимостью 500 м и менее. Возможно увеличение количества ДТП на дорогах. В аварийных ситуациях используйте телефон 112.
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