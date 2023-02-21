МЧС предупредило псковичей о возможном тумане

20:49, 21 февраля 2023, ПАИ

МЧС России по Псковской области уведомляет жителей Псковской области о неблагоприятных погодных условиях.

Ночью и утром 22 февраля в Псковской области ожидается туман с видимостью 500 м и менее. Возможно увеличение количества ДТП на дорогах. В аварийных ситуациях используйте телефон 112.