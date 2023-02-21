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Общество

В Пыталовском районе провели профориентационную встречу со студентами колледжа

Представители центра занятости Пыталовского района рассказали учащимся о профориентации. Фото: «Наша жизнь»

В рамках областной профориентационной акции «Карьера-2023» отделение областного центра занятости населения по Пыталовскому району совместно с Молодёжным центром 21 февраля провели встречу со студентами Островского многопрофильного колледжа (Пыталовский филиал). Об этом ПАИ сообщил корреспондент районной газеты «Наша жизнь».

Ведущий инспектор центра занятости Татьяна Хитрова рассказала о работе учреждения и познакомила ребят с государственными услугами, которые оказывает служба занятости. Подробно остановилась на открытии личного кабинета и получении услуг на единой федеральной государственной цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России». 

Особенно заинтересовали ребят вопросы оказания гражданам государственной услуги профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного образования и организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации. 

В ходе беседы обучающиеся смогли получить ответы на вопросы и были приглашены посетить службу занятости. 

Специалист Молодёжного центра Наталья Медведева продолжила тему разговора, и подростки на практике учились составлять резюме и применять правила этикета при ведении переговоров с работодателем.

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В Пыталовском районе провели профориентационную встречу со студентами колледжа

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