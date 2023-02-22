Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

За погодой наблюдали на Руси 22 февраля

Память преподобного Панкратия Печерского затворника чтит православная церковь 22 февраля, пишет calend.ru.

По преданию, он удалился в пещеры и вел там аскетический образ жизни, проводя время в молитвах.
 
На Руси на Панкратия всегда принимались за плетение лаптей. Зима близилась к концу, запасов зерна оставалось мало, поэтому говорили: «Не всяк Панкрат хлебом богат, а наш Панкрат лаптями богат». А так как в этот день чествовали еще и святого Никифора, то крестьяне по-доброму подшучивали над двумя праведниками, делящими один праздник на двоих: «Хороши Панкратовы лапти, да и те — никифорцы». Никифорцами обычно называли высокие лапти, которые носились дома, на босу ногу. 
 
Также в этот день полагалось проверять всё хозяйство, смотреть, всё ли в порядке, не нуждается ли имущество в починке. Не зря говорили: «Если у Панкратия дело в руках — у хозяина хлеб в устах». 
 
Наблюдали и за погодой, подмечая, что зима начинает слабеть. Приближению весны посвящена поговорка: «На Панкратия ночь темна — убегает зима». Считалось, что чем холодней неделя, которая начинается с этого дня, тем теплей будет в марте.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













22 февраля 2023

Рост платы за отопление обсудили в Псковской гордуме
22 февраля 2023

Сколько в Пскове активных «управляек», обсудят на «Серебряном дожде»
22 февраля 2023

Размер пособия на погребение планируют увеличить в Пскове
22 февраля 2023

Псковстат подсчитал число мужчин и женщин в регионе
22 февраля 2023

До -9 градусов ожидается в Пскове 22 февраля
22 февраля 2023

Псковский ТИЦ претендует на звание лучшего в России
22 февраля 2023

За погодой наблюдали на Руси 22 февраля

22 февраля 2023

В Борисовичах появился электронный пешеходный переход по требованию

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...