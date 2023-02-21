В Островском районе сотрудники УФСИН приняли участие в соревнованиях по лыжным гонкам

23:23, 21 февраля 2023, ПАИ

Соревнования по лыжным гонкам состоялись на спортивной базе «Юность» в Островском районе, сообщает пресс-служба УФСИН России по Псковской области.

Участие в них приняли сотрудники из всех подведомственных учреждений Псковского УФСИН, поделённых на разные возрастные группы. Всего на старт вышло более 30 спортсменов — любителей самого зимнего вида спорта. Они боролись за право называться лидером как в групповом, так и в индивидуальном зачёте.

В состав каждой команды входило три участника: согласно правилам, это одна женщина, один мужчина до 40 лет и один — старше 40. В личной гонке сильной половине предстояло преодолеть 5 км, слабой — 3 км. Индивидуально пройденное время в итоге судейской бригадой засчитывалось в зачёт группового результата.

Соревнования закончились выявлением сильнейших спортсменов УИС. Победителями среди женщин в личном первенстве стали: Анжела Федосеева (ИК-2) — 1-е место, Дарья Степанова (СИЗО-2) — 2-е место, Екатерина Брекелова (УФСИН) — 3-е место. Среди мужчин до 40 лет места распределились следующим образом: 1-е место — Александр Филиппов (УФСИН), 2-е место — Никита Архипов (ИК-2), бронзу завоевал Руслан Петерман (ИК-6). В возрастной группе старше 40 лет сильнейшим стал Дмитрий Понкратьев (СИЗО-2), второе место у Алексея Данилова (ИК-6), бронзовую награду получил Виктор Леонов (УФСИН).

В общекомандном зачёте золотой пьедестал почёта заняли сотрудники из СИЗО-2, серебряным призёром стал аппарат управления, бронзовая награда у ИК-2.

По окончании церемонии награждения временно исполняющий обязанности начальника УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов поздравил всех с достигнутыми результатами и пожелал дальнейших успехов в спортивной и служебной деятельности.