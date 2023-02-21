Вокальный коллектив «Традиция» получил Гран-при конкурса в Воронеже

23:53, 21 февраля 2023, ПАИ

Народный коллектив – вокальный ансамбль «Традиция» принял участие в масштабном Международном конкурсе «Обретая крылья – 2023». Об этом сообщил паблик Великолукского дома культуры имени Ленина.

Конкурс проводился 11–12 февраля 2023 года в Воронеже при поддержке управления культуры города Воронежа и Воронежского государственного университета. Для участия в конкурсе коллектив «Традиция» отсылал видеоматериал своего выступления, который просматривался членами жюри в заочном формате.

В состав жюри вошли ведущие деятели в области искусства. Председателем жюри Международного конкурса «Обретая крылья – 2023» была Ольга Колпикова, кандидат философских наук, доцент высшей аттестационной комиссии, профессор кафедры музыки и сольного пения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Москвы, обладатель высших наград международных конкурсов в Италии и Испании.

По итогам конкурса вокальный ансамбль «Традиция» стал обладателем Гран-при.

