Шесть человек погибли в Москве при пожаре в гостинице «МКМ»

00:46, 22 февраля 2023, ПАИ

Шесть человек погибли в Москве при пожаре в гостинице «МКМ», сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«Уточнение: в результате пожара погибли шесть человек (четыре взрослых и два ребёнка)», — пишет Interfax со ссылкой на спасательные службы.

Порядка девяти человек пострадало в результате пожара в гостинице.

Ранее ПАИ сообщило, что огонь охватил пятый этаж отеля «Мосмедкабель». Позднее поступила информация о том, что пожарные сумели ликвидировать открытое горение в гостинице на площади 300 кв. м.