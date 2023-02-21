Шесть человек погибли в Москве при пожаре в гостинице «МКМ»
Шесть человек погибли в Москве при пожаре в гостинице «МКМ», сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
«Уточнение: в результате пожара погибли шесть человек (четыре взрослых и два ребёнка)», — пишет Interfax со ссылкой на спасательные службы.
Порядка девяти человек пострадало в результате пожара в гостинице.
Ранее ПАИ сообщило, что огонь охватил пятый этаж отеля «Мосмедкабель». Позднее поступила информация о том, что пожарные сумели ликвидировать открытое горение в гостинице на площади 300 кв. м.
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