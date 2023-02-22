До -9 градусов ожидается в Пскове 22 февраля

09:31, 22 февраля 2023, ПАИ

Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Псковской области 22 февраля. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Будет дуть умеренный северный ветер. Температура воздуха днём составит от -5 до -10, ночью – от -18 до -23 градусов.

В Пскове день пройдет преимущественно без осадков. Температура днем – от -7 до -9, ночью – от -18 до -20 градусов.

В Великих Луках тоже без осадков. Температура днем – от -8 до -10 градусов, ночью – от -19 до -21.