Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковстат подсчитал число мужчин и женщин в регионе

На 1 января 2022 года в Псковской области проживало 271,3 тыс. мужчин, или 45,5% от общей численности населения области (с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2020 года). Городских жителей среди мужчин больше, чем проживающих в сельской местности, – 69,3%, сообщает Псковстат. 

Соотношение численности мужчин и женщин не в пользу первых: на 1000 представителей сильного пола в регионе на 1 января 2022 года приходилось 1200 женщин. Превышение численности женщин над численностью мужчин в области наблюдается после 42 лет.

Мужчины в 2021 году охотнее всего вступали в брак в возрасте 25-29 лет – 878 человек, чуть реже встречались женихи возраста 30-34 года – 702 человека, а третий по популярности у мужчин Псковской области для вступления в брак оказался возраст 35-39 лет – 258 человек. За 2021 год было зарегистрировано 153 брака, где жених был в возрасте 60 лет и старше.

По данным выборочного наблюдения рабочей силы, в 2022 году в структуре занятого мужского населения 31,5% занимали мужчины, имеющие высшее образование, 48,9% - среднее профессиональное.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













22 февраля 2023

Рост платы за отопление обсудили в Псковской гордуме
22 февраля 2023

Сколько в Пскове активных «управляек», обсудят на «Серебряном дожде»
22 февраля 2023

Размер пособия на погребение планируют увеличить в Пскове
22 февраля 2023

Псковстат подсчитал число мужчин и женщин в регионе
22 февраля 2023

До -9 градусов ожидается в Пскове 22 февраля
22 февраля 2023

Псковский ТИЦ претендует на звание лучшего в России
22 февраля 2023

За погодой наблюдали на Руси 22 февраля

22 февраля 2023

В Борисовичах появился электронный пешеходный переход по требованию

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...