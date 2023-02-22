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Происшествия

Более 70 капканов на крупную рыбу обнаружены на озере Полисто

73 капкана изяли на озере Полисто инспекторы Полистовского заповедника и Росрыболовства. Материалы будут переданы в мировой суд, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе заповедника.

Несмотря на запрет, на озере были установлены подледные капканы для хищной рыбы. А озеро Полисто - региональный памятник природы, где разрешена только любительская рыбалка, за исключением периода от распадения льда до 15 июня каждого года. Также здесь запрещен лов рыбы с помощью сетей без получения квоты.

Озеро Полисто охраняется неслучайно. Этот водоем играет важную роль в поддержании гидрологического режима района, именно сюда стекает вода из окружающих Полистово-Ловатских болот. В водах озера обитают редкие для Псковской области виды рыб - чухонь и синец, а на мелководье нерестятся лещ, судак, плотва, щука. В верховье Полисти, которая берет начало в Полисто, обитает одна из немногих сохранившихся в Псковской области популяций речного рака.

Совместные рейды инспекторов Полистовского заповедника и инспекторов отдела контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области Северо-Западного территориального управления Росрыболовства продолжатся.

Нарушение правил рыболовства может повлечь как административную, так и уголовную ответственность, а размер штрафа варьируется от нескольких тысяч до полумиллиона рублей.

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