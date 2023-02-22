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Происшествия

Новгородцу грозит 20 лет в псковской колонии за попытку продать наркотики

22-летнему новгородцу за попытку продать почти 50 граммов метамфетамина грозит 20 лет в псковской колонии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковского района.

Молодой человек в один из дней ноября 2022 года, находясь в Великом Новгороде, через интернет получил координаты с закладкой наркотиков, которые он позже собирался продать. Закладку молодой человек обнаружил у деревни Торошино Псковского района, где его и задержали сотрудники полиции.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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