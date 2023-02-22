Опасные морозы ожидаются в Псковской области

10:52, 22 февраля 2023, ПАИ

Морозы на 7-11 градусов ниже климатической нормы ожидаются в Псковской, Московской, Новгородской, Саратовской, Волгоградской областях и ряде других регионов России в ближайшие дни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Температура ниже климатической нормы на 7 и более градусов зимой считается опасным метеорологическим явлением, так как это создает трудности для энергетиков и других городских служб, а также может негативно влиять на самочувствие человека.

«Очень холодная погода ожидается в нескольких регионах в ближайшие дни. Аномалии ниже 7 градусов от нормы - это всегда опасно. 22-23 февраля в Коми, Мурманской, Вологодской, Ленинградской, Новгородской, Псковской областях, Карелии температура будет ниже нормы на 7-11 градусов. Морозы там ожидаются до 20-25 градусов, а в Коми - даже до 27 градусов. В Центральном федеральном округе аномально холодная погода будет повсеместно в этот же период - температура ниже нормы на 7-10 градусов», - сообщил Вильфанд.

По его словам, в ЦФО в среднем морозы будут достигать 17-21 градуса в ближайшие два дня, однако в Подмосковье и некоторых других районах они будут до 28 градусов. Температура ниже нормы на 7-10 градусов также прогнозируется в Саратовской области и Пермском крае с 22 по 24 февраля, температура здесь будет опускаться до минус 20-24 градусов.