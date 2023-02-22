Проезд по улице Николая Васильева в Пскове закроют из-за дорожных работ

10:48, 22 февраля 2023, ПАИ

Движение автотранспорта по одной полосе проезжей части улицы Николая Васильева в районе дома № 75 в Пскове (при движении от дома № 69 в сторону проезда Механизаторов) закроют с 27 февраля по 3 марта с 8:30 до 18:00 в связи с проведением дорожных работ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации города.

С 6 по 10 марта ограничение также будет действовать в обратном направлении по одной полосе проезжей части улицы Николая Васильева в районе дома № 75 (при движении от проезда Механизаторов в сторону дома № 69 на улице Николая Васильева) с 8:30 до 18:00.

Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок. При движении водителей просят внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.