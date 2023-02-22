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Общество

Более трёх тонн продуктов пожертвовали псковичи нуждающимся

Более трёх тонн продуктов питания пожертвовали псковичи в специальные боксы магазинов города в рамках проекта «Дари еду!». Акция проводится с апреля 2020 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в благотворительном фонде развития местного сообщества «Добрый город».

На данный момент сотрудничество с проектом осуществляет Псковское областное отделение Российского детского фонда.

Фото здесь и далее: Благотворительный фонд развития местного сообщества «Добрый город»

Сотрудничество фонда «Добрый город» и проекта «Дари еду!» в Псковской области продлилось около трёх лет. Фонд «Добрый город» передал продукты общественным организациям региона, которые, в свою очередь, формировали продуктовые наборы и распределяли их между своими подопечными. «В результате поддержку получили сотни семей. В том числе в удаленных деревнях и поселках региона», - отметили в фонде.

Боксы для продуктовых пожертвований появились в Пскове во время пандемии коронавируса в апреле 2020 года. «Тогда эта помощь стала очень востребованной, остается она востребованной и сейчас, в непростое для России время», - подчеркнули в организации.

В фонде поблагодарили всех участников благотворительного проекта. «Спасибо проекту «Дари еду!», благодаря которому всё это стало возможным; волонтёрам, забиравшим и сортировавшим продукты из боксов; представителям некоммерческих организаций, обеспечивающих своевременную доставку помощи нуждающимся семьям; руководителям и сотрудникам магазинов «Лента», давшим нам возможность оказывать продуктовую помощь жителям Псковской области», - добавили в «Добром городе».

Чтобы помочь нуждающимся, можно прийти в магазин «Лента» на Рижском проспекте или на улице Труда в Пскове, купить и положить в бокс любой продукт длительного хранения.

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