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Спорт

Более десяти команд сыграют в футбол на снегу в Пскове

12 команд примут участие в футбольном турнире на снегу «Зимний кубок - 2023», который пройдет на стадионе «Машиностроитель» в Пскове 25 февраля. Об этом сообщается в группе стадиона в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Стадион «Машиностроитель» в соцсети «ВКонтакте»

Команды «КБ Стрелы», «Фидо», «Стрельчата», «Скобари ТИМ», «Металлист», «Жестянка», «Папы Могут», «СКТ ГРУПП», «Старая Гвардия», «Триумф», «Ландыши» и «Рабочий Класс» разделены на группы. Соревнования начнутся в 11:00 и будут проводиться на первом, втором и третьем полях.

В первую группу включили «Фидо», «Стрельчата», «Скобари ТИМ» и «Жестянка». Вторая группа состоит из команд «Старая Гвардия», «КБ Стрелы», «Рабочий Класс», СКТ ГРУПП», а в третью группу вошли  «Триумф», «Папы Могут», «Ландыши», «Металлист».

 

 

 

 

Старт финальных матчей запланирован в 13:30.

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