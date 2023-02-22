Более десяти команд сыграют в футбол на снегу в Пскове

12:05, 22 февраля 2023, ПАИ

12 команд примут участие в футбольном турнире на снегу «Зимний кубок - 2023», который пройдет на стадионе «Машиностроитель» в Пскове 25 февраля. Об этом сообщается в группе стадиона в соцсети «ВКонтакте».

Команды «КБ Стрелы», «Фидо», «Стрельчата», «Скобари ТИМ», «Металлист», «Жестянка», «Папы Могут», «СКТ ГРУПП», «Старая Гвардия», «Триумф», «Ландыши» и «Рабочий Класс» разделены на группы. Соревнования начнутся в 11:00 и будут проводиться на первом, втором и третьем полях.

В первую группу включили «Фидо», «Стрельчата», «Скобари ТИМ» и «Жестянка». Вторая группа состоит из команд «Старая Гвардия», «КБ Стрелы», «Рабочий Класс», СКТ ГРУПП», а в третью группу вошли «Триумф», «Папы Могут», «Ландыши», «Металлист».

Старт финальных матчей запланирован в 13:30.