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Культура

Фольклорную программу «Родная сказка» презентуют в Изборске

На фольклорную программу «Родная сказка» приглашают псковичей в Изборск. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

Гостям расскажут, как праздновали Масленицу в XIX веке, актуальны ли забытые традиции сегодня, почему молодожёны были главным символом Масленицы. Узнать об этом и многом другом, а также услышать псковские сказки можно будет 23, 24 и 25 февраля.

Студентка Псковского государственного университета Анастасия Попова, победительница грантового конкурса форума «Таврида», расскажет псковские сказки, а проиллюстрировать их помогут игрушки из коллекции Изборского музея-заповедника. Также участники мероприятия смогут поиграть в русские народные игры и услышать живое аутентичное фольклорное пение.

Родные сказки и народные глиняные игрушки ждут своих слушателей: детей, мам, пап, бабушек и дедушек 23 и 24 февраля в 14:00 и 25 февраля в 12:00 и 13:00 в доме купца Шведова на улице Печорской, 32.

Записаться на встречу можно по телефону 8 (81148) 96-602.

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