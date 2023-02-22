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Солнце над Псковом может вызвать помехи на телеэкранах

В небе над Псковом 23 февраля начнется сезонное явление, при котором положение спутника связи относительно Солнца приводит к кратковременному ухудшению телевизионного сигнала (вплоть до пропадания). Это явление называется интерференция, сообщили в пресс-службе РТРС.

Солнце — источник не только света, но и радиоволн. Интерференция возникает, когда Земля поворачивается к Солнцу Северным полушарием. Когда Солнце оказывается ровно позади спутника связи — на линии с приемной земной станцией — сигналы со спутника глушатся более мощным сигналом Солнца. Расположение Солнца на одной линии со спутником и приемной антенной наземного ретранслятора длится несколько минут в сутки. Затем благодаря вращению Земли вокруг своей оси спутник связи уходит из-под «солнечной засветки», отметили специалисты.

В Пскове кратковременные помехи на экранах телевизоров возможны с 24 февраля до 4 марта с 11:20 до 12:40. Продолжительность помех — от нескольких секунд до 15 минут в сутки.

Цифровые технологии трансляции сделали воздействие интерференции практически незаметным для телезрителей. 

Тем не менее на пиковый период интерференции предусмотрен перевод радиотелевизионных передающих станций на прием сигнала с другого спутника. При этом не любое приемное оборудование телезрителей способно мгновенно «поймать» возобновленный сигнал со станции. Телевизоры или приставки с устаревшим программным обеспечением могут накапливать ошибки. Это приводит к замерзанию, рассыпанию или полному пропаданию «картинки». В таких случаях рекомендуется перезагрузить телевизор или приставку (выключить и через минуту включить). Если это не помогло, нужно запустить в меню автопоиск каналов. Это позволит восстановить прием, заметили в пресс-службе РТРС.

График возможных помех трансляции теле- и радиопрограмм по Псковской области публикуется на сайте ртрс.рф (https://pskov.rtrs.ru/) в разделе «Кратковременные отключения телерадиосигнала» и в Кабинете телезрителя, а также во вкладке «Вещание» в мобильном приложении «Телегид».

График влияния солнечной интерференции на прием телерадиоканалов в Псковской области:

Программа

Период интерференции

Время интерференции

Цифровое эфирное вещание

 

Первый мультиплекс

Второй мультиплекс 

23 февраля – 5 марта

с  11:20  до  12:40

Эфирное радиовещание

 

«Вести ФМ»

«Маяк»

«Радио России»

23 февраля – 5 марта

с  11:20  до  12:40

Продолжительность действия солнечного сигнала – до 15 минут в сутки.

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