Станцию мобильной связи запустили в деревне Куньинского района

12:34, 22 февраля 2023, ПАИ

Очередную базовую станцию оператора Ростелеком/Теле2 запустили в деревне Каськово Куньинского района. Об этом сообщил врио начальника Управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, до конца марта будут запущены еще две базовые станции - они появятся в деревне Слепнево Куньинского района и деревне Красино Палкинского района. На одной станции будет проведена модернизация - это позволит обеспечить связью жителей деревни Спасовщина Псковского района.

Напомним, базовые станции в населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек устанавливаются в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0». Всю необходимую информацию о проекте «УЦН 2.0» можно узнать на портале «Госуслуги».