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ВИДЕО Михаил Ведерников возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

В преддверии Дня защитника Отечества губернатор Михаил Ведерников возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства области.

В торжественной церемонии приняли участие председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, врио командира 76-й десантно-штурмовой дивизии Михаил Ткачев, военнослужащие, представители власти города Пскова, областных управлений федеральных ведомств, правоохранительных структур, ветераны и юнармейцы.

По сложившейся традиции сначала была отслужена заупокойная лития, посвященная воинам, которые отдали свою жизнь в борьбе за свободу и независимость Родины.

В знак уважения к подвигу защитников Отечества к Вечному огню почетный караул возложил гирлянду воинской славы. Под звуки метронома псковичи почтили память павших минутой молчания.

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