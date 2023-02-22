ВИДЕО Михаил Ведерников возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

12:59, 22 февраля 2023, ПАИ

В преддверии Дня защитника Отечества губернатор Михаил Ведерников возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства области.

В торжественной церемонии приняли участие председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, врио командира 76-й десантно-штурмовой дивизии Михаил Ткачев, военнослужащие, представители власти города Пскова, областных управлений федеральных ведомств, правоохранительных структур, ветераны и юнармейцы.

По сложившейся традиции сначала была отслужена заупокойная лития, посвященная воинам, которые отдали свою жизнь в борьбе за свободу и независимость Родины.

В знак уважения к подвигу защитников Отечества к Вечному огню почетный караул возложил гирлянду воинской славы. Под звуки метронома псковичи почтили память павших минутой молчания.