Госдума отменила штрафы за незначительное превышение габаритов транспорта

15:06, 22 февраля 2023, ПАИ

Госдума приняла закон, предусматривающий отмену штрафов за превышение допустимых габаритов транспорта до 10 сантиметров, если данные нарушения зафиксировали камеры.

В КоАП предлагают уточнить размер нештрафуемого диапазона при превышении допустимых габаритов транспортного средства не более чем на 10 сантиметров.

Авторы законопроекта считают, что это позволит избежать «необоснованных и несправедливых штрафов для дальнобойщиков, а также исключить коррупционные риски, возникающие в связи с несовершенством затрагиваемой правовой нормы», пишет агентство «Прайм».

Глава думского комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин ранее отмечал, что сейчас нарушения габаритов фиксируют в автоматическом режиме средства фото- и видеофиксации, многие владельцы грузовиков попадают под штрафы в 150 тысяч рублей «только потому, что у них от ветра поднялся тент под камерой».