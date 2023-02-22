На завершение строительства школы в Пскове направят более 250 млн рублей

13:55, 22 февраля 2023, ПАИ

На завершение строительства школы на улице Киселева в Пскове дополнительно направят 252,5 млн рублей, сообщается в Telegram-канале Псковской городской Думы.

Как уточнила 22 февраля на заседании комитета по бюджету, налогам и финансовой политике городской Думы начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт, уведомление об этом уже поступило из правительства области.

Безвозмездные поступления в бюджет города Пскова на 2023 год увеличатся на 256,7 млн рублей. Из них на завершение строительства школы на улице Киселева дополнительно направят 252,5 млн рублей. Еще 1,9 млн рублей потратят на установку недостающих дорожных знаков над проезжей частью автомобильных дорог, 3,1 млн рублей - на содержание дорог.