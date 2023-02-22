Наличие забора и отсутствие газа привели граждан на приём к Алексею Севастьянову

14:17, 22 февраля 2023, ПАИ

Два заявителя обратились за помощью к председателю комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексею Севастьянову в общественной приёмной «Единой России». 22 февраля депутат провёл приём граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Предприниматель из Пскова, владелец магазина-кафе Александр Петров рассказал о конфликтной ситуации с руководством псковского автовокзала. В прошлом году транспортное предприятие перегородило забором проезд к магазину, мотивируя решение особыми условиями. По словам Александра Петрова, ограждение фактически отрезало путь к кафе пассажирам-покупателям, что в итоге привело к убыткам. Кроме того, введённый пропускной режим существенно увеличил время погрузочно-разгрузочных работ.

«Пытаемся вести диалог с руководством автовокзала, но понимания нет. Поэтому решил к вам обратиться за помощью», - пояснил посетитель приёмной.

Алексей Севастьянов предположил, что действия руководства автовокзала обусловлены требованием антитеррористической безопасности. Предприниматель оппонировал, что проезд к магазину существовал 30 лет.

«То, что так было 30 лет, ещё ничего не значит – у нас и школы 30 лет не были огорожены, а теперь везде заборы. Вопрос не в том, что как раньше – это и есть порядок, а в том, как сейчас совместно жить и работать», - высказал мнение депутат.

Алексей Севастьянов предложил на следующей неделе организовать встречу с участием представителей городской администрации, руководства автовокзала и пригласить к диалогу предпринимателя. Александр Петров согласился н обсуждение проблемы в расширенном формате.

Жительница деревни Солоново Псковского района Елена Завалишина пришла к депутату с надеждой на содействие в вопросе, который не может решиться с конца 2019 года. Тогда, по словам пенсионерки, в Солоново появился частный инвестор Павел Татьянченко, который пообещал людям газифицировать дома. 11 человек заключили договоры и заплатили в среднем по 100 тысяч рублей.

«Денег нет, и газа нет», - описала ситуацию сегодняшнего дня Елена Завалишина. Пенсионерка рассказала, что сейчас газифицировать дома хотят уже более 50 жителей Солоново. В районной администрации, куда обратились граждане, им предложили написать коллективную заявку на газификацию, что и было сделано. Позднее выяснилось, что Солоново нельзя включить ни в одну действующую программу.

«Нам объяснили, что в государственной программе газификации 2021-2025 годов нашей деревни нет, потому что газопровод там строит частный инвестор. Под условия программы догазификации мы тоже не попадаем, потому что в Солоново нет ни одного газифицированного домовладения», - озвучила имеющуюся у неё информацию пенсионерка.

По словам Елены Завалишиной, внятных разъяснений от Газпрома жителям пока получить не удалось. Частный инвестор по-прежнему обещает людям «дать газ», но, по имеющимся сведениям, налоговая служба инициировала закрытие компании из-за отсутствия отчётности.

Чтобы разобраться в ситуации и перспективах газификации деревни Солоново, Алексей Севастьянов в ближайшее время проведёт ещё одно совещание, на которое планирует пригласить все заинтересованные стороны.