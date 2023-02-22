Вера Емельянова: Мы вместе стоим на защите наших интересов

14:33, 22 февраля 2023, ПАИ

На Псковской земле много замечательных примеров и легендарных исторических личностей, в память о которых мы должны сделать все возможное, чтобы победа была за нами, сказала первый заместитель губернатора области Вера Емельянова во время прямого эфира марафона в поддержку бойцов СВО на «Первом Псковском».

«У нас уникальная возможность сегодня собраться вместе и поздравить всех, кто сейчас на передовой, всех, кто в тылу, – мы все вместе стоим на защите наших интересов. Правительство области активно принимает решения, которые помогают нашим ребятам на СВО и их семьям», – отметила замглавы региона.

Вера Емельянова добавила, что сейчас в Псковской области продолжается оказание адресной помощи семьям военнослужащих, мобилизованных и добровольцев.

В преддверии 23 Февраля в Псковской области, как и по всей стране, Народный фронт проводит сбор средств в рамках акции «Всё для победы». На эти деньги будут закуплены наборы для бойцов, куда включены автомобиль, квадрокоптеры, тепловизоры, антидроновые ружья, мобильная баня с печкой. Один такой комплект стоит порядка 6 миллионов. Перевести любую посильную сумму можно по QR-коду.