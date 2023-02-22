2,5 года в колонии проведет порхович за кражи бытовой техники

15:12, 22 февраля 2023, ПАИ

Житель Порховского района похитил из чужих домов вещи и бытовую технику на общую сумму 35 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

В ходе расследования установлено, что в 2022 году мужчина освободился из мест лишения свободы, а уже через полгода совершил две кражи.

Порховский суд признал его виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ. Порховичу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии особого режима.

Похищенное имущество удалось вернуть владельцам.