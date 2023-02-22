Несколько псковских бригад врачей готовятся к отправке в новые регионы

14:58, 22 февраля 2023, ПАИ

В Псковской области несколько бригад врачей готовятся к отправке в новые регионы. Об этом заявила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко во время прямого эфира «Первого Псковского» в поддержку бойцов СВО.

По её словам, псковские врачи, уже поехавшие работать в новые регионы России, сделали это добровольно. Более того, иногда было даже слишком много желающих, заметила Марина Гаращенко.

«Первая ласточка» — наш медицинский десант отправился туда еще осенью: была бригада врачей-хирургов и акушер-гинеколог. Помощь была и хирургическая плановая, и экстренная. Кроме того, коллеги вели амбулаторный прием и принимали роды», — отметила она.

В преддверии 23 Февраля в Псковской области, как и по всей стране, Народный фронт проводит сбор средств в рамках акции «Всё для победы».

На эти деньги будут закуплены наборы для бойцов, куда включены автомобиль, квадрокоптеры, тепловизоры, антидроновые ружья, мобильная баня с печкой. Один такой комплект стоит порядка 6 миллионов. Перевести любую посильную сумму можно по QR-коду.