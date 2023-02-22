Оперу «Александр Невский» представят в псковской филармонии

16:38, 22 февраля 2023, ПАИ

Оперу «Александр Невский» исполнят на сцене БКЗ Псковской областной филармонии 18 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в филармонии.

Автор оперы - композитор Грайр Ханеданьян, профессор Санкт-Петербургской консерватории и преподаватель Академии молодых певцов при Мариинском театре.

«В основе оперы «Александр Невский» лежат события, предшествующие битве русского войска со шведами на Неве: тайные переговоры бояр с иноземцами, беспокойство и сомнения молодого князя, неожиданное обретение союзника в лице сына хана Батыя. Приближают образ князя к нынешней жизни юноша и девушка – наши современники, которые в прологе и финале оперы рассуждают о значении Александра Невского для русской истории», - рассказали в филармонии.

Исполнят оперу солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра совместно с Губернаторским симфоническим оркестром Псковской области.